Busongeluk Duitsland: tientallen kinderen gewond, twee ernstig

Bij een ongeluk met een touringcar en een ambulance in het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen, voornamelijk kinderen, gewond geraakt. Een kind verkeert in levensgevaar, een ambulance-medewerker raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde in Rüting, ten oosten van de stad Lübeck. In de touringcar zaten volgens lokale media meer dan veertig jonge kinderen en tieners. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk, waarbij nog twee auto's betrokken waren.

Hulpdiensten rukten massaal uit; zo'n 25 ambulances, politieauto's en een team van zes noodhulpverleners waren op de plaats van het incident aanwezig.

Jeugdkamp

De kinderen waren in twee bussen op de terugweg van een jeugdkamp. Het lijkt erop dat een van de touringcars rond 19.00 uur een remmende auto wilde ontwijken. Hierop botsten de bus en de ambulance, die met zwaailichten en sirene reed.

De kinderen die ongedeerd bleven, konden in de tweede touringcar hun weg vervolgen.