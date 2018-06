Amerikanen van oost tot west de straat op tegen immigratiebeleid

De demonstraties zijn in de hele VS. Veel deelnemers van de demonstraties zijn, op verzoek van de organisatoren, in het wit gekleed. Ze willen daarmee vrede en eenheid uitstralen. De grootste mars wordt gehouden in Washington, waar tienduizenden mensen op de been zijn.

Ook in tal van andere plaatsen zijn protesten, zoals in New York. Daar riepen duizenden mensen "schaam jullie!" en zongen ze "stop met detentie", voor ze met hun mars over de Brooklyn Bridge begonnen.

'Barbaars'

In Dallas, de op een na grootste stad van Texas, werd voor het stadhuis gedemonstreerd. De organisatie daar noemde het beleid van de regering "barbaars" en "inhumaan".

Ook in plaatsen als Albuquerque, Boston, Denver en Indianapolis zijn of waren demonstraties aan de gang. En ook bij de grens met Mexico is er protest, bijvoorbeeld bij de grensovergang in het Texaanse McAllen.