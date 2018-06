Week in beeld: aanslag, aanvaring en akkoord

Het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam is dinsdag geramd. Op videobeelden is te zien dat een witte bestelwagen twee keer tegen het pand rijdt en daarna in brand wordt gestoken. De hoofdredactie van de krant noemt de aanslag "een regelrechte aanval op de pers". Bij verschillende redacties in Amsterdam is verscherpt toezicht ingesteld.

Een drama tijdens de finishweek van de Volvo Ocean Race in de haven van Scheveningen: bij een botsing tussen twee boten kwam donderdag een man om het leven. Drie anderen raakten gewond, van wie een ernstig. Een van de schippers is na het ongeluk aangehouden. De organisatie besloot de activiteiten te versoberen. Een gepland bezoek van koning Willem-Alexander ging wel door, maar in aangepaste vorm.

En het was de week dat er in Brussel een akkoord werd bereikt over migratie. De regeringsleiders van de EU-lidstaten kwamen donderdag bijeen om te praten over hoe er moet worden omgegaan met migranten die vanuit Afrika over de Middellandse Zee naar Europa komen. Na lang vergaderen bereikten de EU-leiders uiteindelijk een akkoord.

Dat en meer in de week in beeld.