Friesland rijdt twee weken fossielvrij tijdens de Elfwegentocht

Friesland rijdt vanaf morgen twee weken lang fossielvrij, dus zonder een druppel benzine of diesel te gebruiken. Dat is de ambitieuze inzet van de Elfwegentocht, die morgen in Heerenveen officieel van start gaat.

"Het lijkt een onmogelijk plan", zegt projectleider Bouwe de Boer. "Maar heel veel bedrijven, dorpen, scholen en particulieren hebben zich aan het initiatief verbonden. Iedereen is er steeds meer in gaan geloven dat het lukt."

Versnelling

De Elfwegentocht is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. "Er zijn in de provincie heel veel duurzame initiatieven, vaak kleinschalig en verspreid", zegt De Boer. "Dit is het moment om die bij elkaar te brengen, te laten zien wat er al mogelijk is en om te zorgen voor een versnelling van de energietransitie."

In samenwerking met een groep studenten ontstond drie jaar geleden het plan voor de Elfwegentocht, met een knipoog naar de Elfstedentocht. "Die is al meer dan twintig jaar niet gereden. De Friezen hebben daar hun buik van vol. Als de opwarming van de aarde niet stopt, komt de Elfstedentocht er nooit meer."