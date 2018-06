'Britten met EU-paspoort ruim verdubbeld sinds brexitreferendum'

Sinds het brexitreferendum in 2016 heeft een groeiend aantal Britten een andere Europese nationaliteit aangenomen. Dat schrijft de BBC op basis van een rondgang langs zeventien landen in de Europese Unie.

De omroep schrijft dat vorig jaar 12.994 Britten een paspoort hebben gekregen van een van de geraadpleegde EU-landen. In 2016 waren het er nog 5025 en een jaar voor het brexitreferendum namen nog maar 1800 Britten de nationaliteit van een van de landen aan.

Vooral een Duits paspoort is in trek. Vorig jaar namen 7493 Britten de Duitse nationaliteit aan, in 2015 waren dat er slechts 594. Ook in Frankrijk (1518), België (1381) en Zweden (1203) werden vorig jaar veel paspoorten toegekend aan Britten. De BBC heeft geen Nederlandse cijfers opgenomen in het onderzoek.

Tweede paspoort

In de meeste gevallen gaat het om een tweede paspoort. Met een EU-paspoort mogen Britten ook na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU vrij blijven reizen, wonen en werken binnen de Europese Unie.

Als er geen uitzonderingen worden uitonderhandeld door de Britse regering, kan het voor Britse ingezetenen na de brexit moeilijker worden om bepaalde Europese nationaliteiten aan te nemen. In Duitsland, bijvoorbeeld, zijn dubbele nationaliteiten alleen toegestaan als het tweede paspoort van een EU-land is. Als die regel zo blijft, moeten Britten die een Duits paspoort willen eerst afstand doen van hun Britse nationaliteit.