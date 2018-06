'Merkel krijgt toezeggingen over terugnemen migranten'

Duitse en Britse persbureaus melden dat Duitsland toezeggingen binnen heeft van veertien lidstaten van de Europese Unie om migranten sneller terug te nemen. DPA en Reuters zeggen dat ze een schrijven hebben ingezien van bondskanselier Merkel aan de fractieleiders van CDU en CSU waarin ze meldt dat de landen bereid zijn daarover een overeenkomst met Duitsland te sluiten.

Tsjechië ontkende echter vrijwel meteen dat het Duitsland heeft beloofd migranten versneld terug te nemen. Premier Babis spreekt met klem tegen dat hierover is onderhandeld met Duitsland. "Dit is volledige onzin en hierover is ook niet onderhandeld met Duitsland", zei hij.

Het document gaat over asielzoekers die voordat ze naar Duitsland kwamen, al in een ander land geregistreerd stonden. De Dublin-conventie van de EU schrijft voor dat migranten hun asielverzoek moeten indienen in het land waar ze in Europa binnenkomen.

Onder de veertien landen die genoemd worden zijn de drie landen die steeds een geharnast standpunt innamen over de verdeling van vluchtelingen over Europa: Polen, Hongarije en Tsjechië. De andere landen zouden België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Portugal, Zweden, Luxemburg en Nederland zijn.

Seehofer

Met de toezeggingen zou Merkel sterker staan in haar strijd met minister van Binnenlandse Zaken Seehofer van haar zusterpartij CSU. Die dreigde voor de EU-top van deze week de grenzen van Duitsland voor sommige migranten en vluchtelingen te sluiten. Dat zou zo goed als zeker tot de val van het kabinet-Merkel leiden.

In het genoemde document staat dat Duitsland er op dit moment maar in 15 procent van de gevallen in slaagt de Dublin-regels uit te voeren, en migranten terug te sturen. Duitsland wil op korte termijn migranten versneld naar het eerste land van binnenkomst terugzenden.