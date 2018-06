Ouders naar rommelmarkt, laten kinderen in hete auto achter

De politie heeft in het dorp Haarzuilens in Utrecht drie jonge kinderen weggehaald uit een afgesloten auto die in de zon stond. De kinderen van een, drie en vijf jaar waren in de wagen achtergebleven, terwijl hun ouders over de rommelmarkt liepen.

Rond 11.30 uur belden bezorgde omstanders de politie. "Gezien de hoge temperatuur zijn wij met grote spoed ter plaatse gegaan en hebben we direct een van de ruiten van de auto ingetikt", schrijft de politie op Facebook.

De kinderen hadden het erg warm en waren flink bezweet. Voorbijgangers hebben hen op een kleedje in de schaduw gezet en wat laten drinken. Medische zorg bleek niet nodig.

De politie zegt dat agenten een "stevig gesprek" hebben gevoerd met de ouders. Er is melding gemaakt van de situatie bij Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling.