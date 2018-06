Rutte: lange tijd te weinig erkenning Molukse KNIL-veteranen

Het kabinet vindt dat Molukse KNIL-veteranen lange tijd te weinig erkenning en waardering hebben gekregen. Premier Rutte sprak op de veertiende editie van Veteranendag in Den Haag over een vergeten groep. "De Molukse KNIL-veteranen zijn lange tijd onvoldoende onderdeel geweest van de veteranengroep", zei Rutte in de Ridderzaal. "Dat is gelukkig veranderd."

Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1945 bleven Molukse militairen uit het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) trouw aan Nederland. In 1951 kwamen meer dan 3500 Molukse KNIL-militairen naar Nederland, omdat voor hun leven in Indonesië werd gevreesd. Ze werden in speciale kampen ondergebracht en veel militairen voelden zich in de steek gelaten.

Onderscheidingen

Pas jaren later, in 2017, werden de nog levende Ambonese KNIL-militairen officieel door Defensie ontvangen en de Molukse gemeenschap zag dat als een vorm van erkenning. Sinds 2017 hebben meerdere Molukse KNIL-veteranen de onderscheidingen gekregen waar ze recht op hadden.

In de Ridderzaal ging Rutte uitgebreid in op de aanwezigheid van de 90-jarige Mezak Bakarbessy, geboren op het Molukse eiland Ambon. Hij verloor veel familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Ik ben blij dat hij hier vandaag is. Vanwege zijn eigen verdiensten en als symbool voor de belangrijkste groep van KNIL-veteranen die hij vertegenwoordigt. "

Veteranendag is een jaarlijks nationaal evenement als eerbetoon aan de ruim 111.000 veteranen die Nederland telt.