400 oliezwanen worden schoongemaakt met een sopje van afwasmiddel

Vrijwilligers en medewerkers van de vogelopvang in Hoek van Holland beginnen met het wassen van ruim 400 met olie besmeurde zwanen. De dieren zijn bij de Maeslantkering opgevangen nadat ze uit het water waren gehaald dat was vervuild door olielekkage in de Botlek.

De zwanen zijn medisch onderzocht om te kijken of ze een wasbeurt aankunnen. Ook hebben ze sondevoeding gekregen om aan te sterken, schrijft RTV Rijnmond.

Afwasmiddel

Het verwijderen van de olie luistert nauw en duurt per zwaan een uur. Het reinigen gebeurt met een sopje van afwasmiddel. Daarna worden de zwanen gespoeld met water dat een temperatuur heeft van 38 graden. Tot het water helder is. Gecontroleerd wordt dan, of de zeep echt uit hun veren is. Daarna mogen ze opdrogen in een aparte ruimte.

Als ze droog zijn, worden de vogels in een bad met schoon water gestopt. Gaat alles zoals gepland, dan leggen de zwanen hierna hun veren met hun snavel weer op de goede plaats. Zo wordt hun verendek weer waterdicht. Na een allerlaatste controle worden ze naar een plek gebracht waar het water gegarandeerd schoon is.