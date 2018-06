Kabinet wil einde plastic wegwerpspullen, al het afval recyclen

Nederland mag over ruim dertig jaar geen afval meer hebben. Van alle niet meer gebruikte materialen moet vanaf 2050 iets nieuws worden gemaakt, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer over de zogenoemde circulaire economie.

Nederland moet stoppen met het gebruik van plastic wegwerpartikelen, zoals plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik. Het kabinet volgt hiermee de Europese Commissie, die onlangs bekendmaakte het gebruik van kunststof in de toekomst te beperken. Van Veldhoven komt volgend jaar met een Plastic Pact.

Cementmolen

Ook wordt er op korte termijn een Beton-akkoord gesloten, waarin onder meer aannemers en betonproducenten afspreken dat gesloopt beton weer in de cementmolen terugkomt. Dat vermindert de uitstoot van CO2.

Het kabinet gaat het goede voorbeeld geven en wil dat de Rijksoverheid al twintig jaar eerder, in 2030, geen afval meer produceert. Dus kijkt Defensie of het duurzaam gemaakte bedrijfskleding kan kopen en krijgen ambtenaren binnen een aantal jaren duurzaam kantoormeubilair.