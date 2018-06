Into Nature: confrontatie van kunst, natuur en landschap in Drenthe

Daarna gaat het naar buiten, de tuinen van de voormalige tuinbouwschool in. Hoog op een paal is een van de 42 met leem afgewerkte Hornero-vogelnesten van de Argentijn Adrián Villar Rojas te zien, uit zijn serie Brick Farm.

Een paar hoeken verder hangen de veelkleurige doeken van Adrien Vescovi aan de muur van een oude barak: het is zijn Blue Rose, Part One, Du Roussillon au bassin de Frederiksoord. De Fransman werkt als een alchemist met natuurlijke pigmenten, om iets te verbeelden dat niet bestaat: de blauwe roos. Zijn doeken moeten in de loop van de maanden van kleur verschieten.

Matthew Day Jackson greep zijn kans bij het zien van de ruime, ruïneuze kas. Het werd zijn Crystal Palace. Zijn zwarte boomfiguren zijn bedoeld als odalisken, klassieke liggende naakten, maar ze doen ook denken aan gesneuvelden op een slagveld, of bombardementsslachtoffers. Het past in Jacksons idee dat mensen vaak menselijke vormen zien in levenloze objecten.

Jungle Book

In het Sterrebos aan de overkant koos de Duits-Poolse Alicja Kwade een lang pad uit als landingsbaan voor haar blauwe planeet. Het is de voorstelling Solid Sky, een massieve blauwe bol van 4500 kilo die opvalt, omdat hij hier niet hoort. Zo is het ook met de ronde open plek midden in het bos, waar jagers ooit hun wild schoten. Daar ligt in twee delen het blok waar de bol uit is gehouwen. Je kunt er gebukt doorheen kruipen richting de vertrouwde, zwijgende stammen.

Liefst met de fiets gaat het dan naar een schuur, even buiten Frederiksoord. Daar is David Claerbouts film The Pure Necessity te zien, een 50 minuten lange versie van Disneys Jungle Book. De Belg heeft de beroemde figuren terug gebracht naar de natuur. Zo zie je een stel gieren, suffend op hun takken. Heel rustgevend.