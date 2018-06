Wake voor slachtoffers schietpartij krant Maryland

Verslaggever Phil Davis las de namen voor van zijn overleden collega's en er werden kaarsen aangestoken. Daarna werd er een stille tocht gehouden door het centrum van Annapolis.

Een dochter van een van slachtoffers liep ook mee. "Mijn moeder was een fantastische vrouw en een geweldige journalist. Ze hield van haar werk en ze was er goed in."

Donderdag schoot de 38-jarige Jarrod Ramos vijf mensen dood op de redactie van de Capital Gazette. De man had een langlopend conflict met krant en vond dat hij onheus was bejegend na een veroordeling wegens online stalken.