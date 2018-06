Wekdienst 30/6: Veteranendag en grote fouten rond metromoord Amsterdam

Goedemorgen! Het is Veteranendag. In Den Haag defileren rond de 4000 veteranen voor koning Willem-Alexander. En vandaag maakt het Witte Huis bekend op welke manier gevoelige export van Amerikaanse technologie aan banden wordt gelegd.

Er is nauwelijks bewolking en de zon schijnt ongehinderd. De wind waait uit het oosten of noordoosten en is matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 Bft. Het wordt warm met maxima rond 26 graden aan zee en 30 graden in het zuiden van het land.