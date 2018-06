'ChristenUnie: geen nieuwe Nederlandse missie naar agressor Turkije'

Nederland moet niet meedoen aan een nieuwe missie naar NAVO-bondgenoot Turkije, mocht er in de toekomst een beroep worden gedaan op ons land. In een interview met De Telegraaf zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zich "niet geroepen te voelen om Turkije te verdedigen tegen een tegenreactie die het zelf heeft uitgelokt".

Segers hekelt de manier waarop Turkije zich in de regio gedraagt. Waar Nederland in het begin van het conflict in Syriƫ nog Patriot-raketten naar buurland Turkije stuurde om de NAVO-bondgenoot te steunen, heeft er volgens Segers een verandering plaatsgevonden. "We zien inmiddels dat Turkije zich als agressor heeft gedragen en letterlijk de grens over is gegaan." Zo nam Turkije in maart de Koerdische plaats Afrin in Syriƫ in.

Segers zegt over eventuele volgende steun: "Als er nu een beroep zou worden gedaan met de vraag of we een nieuwe missie naar Turkije zouden willen sturen, zou ik 'nee' zeggen."

B-lidmaatschap

Volgens Segers heeft Turkije binnen de NAVO een andere status dan bijvoorbeeld de Baltische staten, die volgens hem stevig worden gesteund door het bondgenootschap omdat ze in de frontlinie tegen Rusland liggen. Hij spreekt van een de facto B-lidmaatschap voor Turkije. "Ze hebben al een andere positie. Je moet terughoudend zijn met ze uit de NAVO zetten, want we zijn voor langere tijd een defensie-samenwerking aangegaan."

Volgende maand vindt een NAVO-top plaats in Brussel. Ook de onderhandelingen over EU-lidmaatschap voor Turkije moeten volgens Segers stoppen.

Harder uitspreken

Segers wil dat Nederland zich veel harder uitspreekt tegen het beleid van de Turkse president Erdogan. Hij wijst hierbij op de afgelopen presidentsverkiezingen in het land, waarmee Erdogan opnieuw veel macht naar zich toetrok. Volgens Segers heeft Nederland een verkiezing gefaciliteerd "die alleen maar een verdere stap is in de richting van onvrijheid".

De ChristenUnie-voorman zegt zich ook te hebben gestoord aan de Turks-Nederlandse aanhangers van Erdogan, die na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag de straat op gingen. "Ze spraken over 'mijn president' en 'mijn land' en waren blij met deze uitslag. Het is een heel erg haperende integratie, om het maar even zachtjes te zeggen."

Volgens Segers spreekt Nederland zich niet harder uit tegen Turkije "uit angst voor mogelijke economische en politieke gevolgen". Segers stelt dat de angst bestaat dat Turkije bij te veel kritiek de vluchtelingendeal opzegt.