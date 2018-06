'Grote fouten bij begeleiding dader Amsterdamse metromoord'

Uit onderzoek in opdracht van het AMC blijkt dat het ziekenhuis niet de juiste expertise had voor deze 'zware' patiënt. Ook kon het AMC de geweldsrisico's niet goed inschatten. Philip O. had volgens de onderzoekers nooit in het AMC geplaatst mogen worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderschrijft deze conclusies.

Aan zijn lot overgelaten

In februari 2017 kwam de schizofrene O. onder bijzondere voorwaarden vrij uit de gevangenis na een veroordeling wegens een overval. Daarna werd hij volgens de onderzoekers aan zijn lot overgelaten. Hij werd een paar maanden later gedwongen opgenomen in het AMC nadat hij zijn moeder met een mes had bedreigd.

Het AMC gaf AT5en de Volkskrantinzage in een niet-gepubliceerd onderzoeksrapport over de metrozaak. Daarin staat dat ook het Openbaar Ministerie en de reclassering verkeerde inschattingen hebben gemaakt.

Zo deed de reclassering niets met signalen van het ziekenhuis dat O. bij hen op de verkeerde plek zat. Aan de andere kant had het ziekenhuis meer moeite moeten doen om O. ergens anders te laten plaatsen, vindt de inspectie.