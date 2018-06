In Mexico zijn ze banger voor de bendes dan voor Trump

Als je aan de oevers staat van de Suchiate, de rivier die de grens markeert tussen Guatemala en Mexico, kan je Donald Trump eigenlijk alleen maar gelijk geven. "Mexico doet weinig of niets om migranten tegen te houden", twitterde hij eerder dit jaar.

Hier in Ciudad Hidalgo, in het diepe zuiden van Mexico, lijkt de Amerikaanse president een punt te hebben. Politie, grenswacht of douane zijn nergens te bekennen. Het plaatsje leeft van het illegale riviertransport tussen Guatemala en Mexico.

Tientallen vlotten van grote rubberbanden, varen af en aan tussen beide landen. Niet gestoord door autoriteiten varen de balseros van de ene naar de andere oever, volgeladen met smokkelwaar of mensen.

Voor omgerekend 1 euro steken Guatemalteken de rivier over, op zoek naar goedkope boodschappen aan de overkant, Anderen smokkelen goedkope benzine naar Mexico.

'Ik stel geen vragen'

Elder, een van de tientallen mannen die de vlotten door het ondiepe water duwen, haalt zijn schouders op. "De klant betaalt mij om naar de overkant te varen, niet om vragen te stellen."

Argwanend neemt hij de bezoekende cameraploeg uit Nederland op. Zijn achternaam wil hij niet geven. "Jullie zijn te laat voor de immigranten", zegt hij. "Die komen 's nachts, ergens tussen twee en vier uur".

Straatbendes

Tania, haar vriend en hun 4-jarige dochtertje staken een paar weken geleden al over en zijn nu in Tapachula op zo'n 5 kilometer van de Suchiate. Ze komen uit Honduras, een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Officieel is er geen oorlog, maar mara's, extreem gewelddadige straatbendes, terroriseren het land. Er vallen meer doden door geweld dan in menig oorlogsgebied.

"Op een dag vielen ze ons huis binnen en beroofden ons. Ze hakten met een machete in op mijn tante", zegt Tania. Die overleefde ternauwernood, en de familie deed aangifte.

Toen begon de ellende pas echt. Ze doken onder, maar de jaloerse ex-man van Tania verraadde haar bij de bendeleden. Ze ontsnapte alleen maar aan de dood omdat ze toevallig aan het werk was.