Inspectie draagt Ajax calamiteitenonderzoek in zaak-Nouri op

Ajax moet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een zogenoemd calamiteitenonderzoek doen naar de precieze handelwijze bij de verzorging van Abdelhak Nouri. Dergelijke onderzoeken worden door de inspectie vaak gevraagd.

Aanleiding is de emotionele verklaring van Ajax-directeur Edwin van der Sar maandag. Hij erkende dat de club volledig aansprakelijk is voor wat zich heeft afgespeeld tijdens de oefenwedstrijd in Oostenrijk, toen Nouri werd getroffen door hartfalen. Twee hoogleraren cardiologie zeiden eerder, nadat ze de televisiebeelden hadden bestudeerd, dat Nouri sneller had moeten worden geholpen door de verzorgers.

Ajax moet de rapportage binnen acht weken af hebben. Het calamiteitenonderzoek moet worden uitgevoerd door een commissie die voldoende deskundig is en die bij voorkeur bestaat uit onafhankelijke personen.