Overvallers crashen na politieachtervolging bij Rotterdam

Kijkend vanaf de #A27 kun je zien dat de #A15 in beide richtingen grotendeels dicht is tussen knp. Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. #politieactie Verkeer wordt o.a. de A27 op gestuurd. Richting Nijmegen is zojuist 1 rijstrook vrijgegeven.