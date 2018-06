Aan boord van de Aquarius: op zoek naar de stipjes aan de horizon

En als migranten al worden opgepikt, waar moeten die vervolgens heen?

Afgelopen weken zette de vluchtelingenproblematiek de verhoudingen in Europa op scherp, met een speciaal ingelaste EU-top over migratie tot gevolg. De 28 leiders bereikten vannacht in Brussel een akkoord over de crisis. Ze willen onder andere betere opvang van migranten in Noord-Afrika en gesloten opvangcentra in Europa.

Hulporganisaties reageren teleurgesteld. De weigering hun schepen te laten aanmeren of uitvaren maakt het werk steeds moeilijker, met als gevolg dat er steeds minder boten van hulporganisaties patrouilleren op de Middellandse Zee.