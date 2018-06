"Laatste oproep" Tusk om brexitoverleg vlot te trekken

Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad van regeringsleiders heeft na afloop van de tweedaagse Europese top gezegd dat de brexitonderhandelingen nog steeds om een oplossing schreeuwen. De belangrijkste knelpunten blijven onopgelost, zei Tusk.

Tusk temperde verder het optimisme over de migratiedeal. Die overeenkomst is het gemakkelijkste deel van de zaak, zei hij, nu komt het weerbarstige werk in de praktijk.

In een persconferentie deed Tusk "een laatste oproep" aan beide brexit-partijen om hun kaarten op tafel te leggen. Binnen negen maanden moet de brexit een feit zijn, dus de tijd voor de onderhandelaars raakt op.

Chaotische toestanden

Waarschuwingen op dat vlak komen er ook van grote bedrijven zoals Airbus en BMW, maar ook de Europese bankautoriteit en werkgevers- en werknemersorganisaties maken zich grote zorgen over het gebrek aan vooruitgang.

Op de top in Brussel konden de overige 27 lidstaten weinig anders doen dan hun bezorgdheid te uiten over het trage verloop van de onderhandelingen. Landen en bedrijven moeten zich op alle scenario's voorbereiden, nu het er steeds meer op lijkt dat er op 29 maart van volgend jaar geen brexitverdrag ligt. Dat zal zowel in de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk tot chaotische toestanden leiden.

Om de EU-lidstaten de tijd te geven om het resultaat van de brexitonderhandelingen te beoordelen, ligt de eigenlijke deadline al in het najaar.

Geen enkele vooruitgang

De Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier riep premier May vanochtend op werkbare voorstellen in te dienen over de brexit om de "kolossale en ernstige" meningsverschillen te overbruggen. Barnier vreest dat anders een akkoord uitblijft.

De twee blokken staan voor de ingewikkelde taak de banden te verbreken die via talloze verdragen tot stand zijn gekomen. Premier May wil uit de Europese Unie stappen om meer speelruimte te krijgen op het gebied van migratie-, handels- en financieel beleid, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk handelsvoordelen behouden. De EU is niet bereid daaraan tegemoet te komen.

Een groot probleem blijft ook de toekomstige grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. De Ierse premier Varadkar zei gisteren nog dat er op dat gebied geen enkele vooruitgang is geboekt. May moet wat hem betreft niet langer aansturen op het vertrek uit de douane-unie met de EU, om een overeenkomst met de Europese Unie mogelijk te maken.