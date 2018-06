Nederland op jacht naar de gouden snaai op het WK zwerkbal

Zwerkbal in het echt

Zwerkbal, of quidditch, werd bedacht door schrijfster J.K. Rowling voor haar Harry Potter-reeks. In 2005 werd op een school in de Amerikaanse plaats Middlebury, Vermont een variant voor in de echte wereld bedacht. Een paar jaar later waaide het over naar Europa, en sindsdien is het een grote sport geworden met een eigen bond: de International Quidditch Association (IQA).

Het is een contactsport, wat betekent dat er getackeld mag worden. Op het ovale veld staan aan beide kanten drie ringen waar ballen doorheen gegooid moeten worden om punten te verdienen.

Net zoals in de boeken spelen bij quidditch twee teams van zeven spelers tegen elkaar. De hele wedstrijd houden ze een bezemsteel tussen hun benen, terwijl ze over het veld rennen. Je hebt drie chasers (jagers) die de doelpunten maken, twee beaters (drijvers) die met de beukers als een soort trefbal andere spelers proberen uit te schakelen, een keeper (wachter) en een seeker (zoeker) die op zoek gaat naar de gouden snaai. Dat is geen gouden balletje, maar een bal in een zakje dat aan de broek van een neutrale speler in gele kleren wordt gehangen.