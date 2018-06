Tankwagen in brand op A4, veel hinder voor verkeer richting Amsterdam

Op de A4 bij Roelofarendsveen is een tankwagen in brand gevlogen. Richting Amsterdam is daarom maar een rijstrook open, en ook de andere kant op is er veel verkeershinder. De problemen duren waarschijnlijk tot in de avondspits.

Het gaat volgens de brandweer om een tankwagen die geladen was met olie voor de voedselindustrie. De tankwagen vatte richting Amsterdam vlam. Bij het blussen is de tank gespaard gebleven.

Op een filmpje van Rijkswaterstaat zijn dikke rookwolken te zien: