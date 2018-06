Iraakse gevangenen gedood uit wraak voor moord op veiligheidstroepen

In Irak zijn twaalf gedetineerde IS-leden ter dood gebracht door ophanging. Dat gebeurde na een oproep van premier Abadi aan president Masum.

Abadi wilde wraak voor de moord door IS op acht leden van de veiligheidstroepen en riep de president op de executiebevelen te tekenen van alle ter dood veroordeelde en uitgeprocedeerde jihadisten.

Ultimatum

De acht leden van de veiligheidstroepen werden vorige week ontvoerd door IS. Zaterdag dook een video op waarin er zes werden getoond. Daarin werd gezegd dat ze zouden worden gedood als de regering soennitische vrouwelijke gevangenen niet binnen drie dagen zou vrijlaten. De regering ging daar niet op in.

Woensdag werden de verminkte lichamen van de acht gevonden langs de kant van een snelweg ten noorden van Bagdad. Uit de autopsie zou zijn gebleken dat ze al voor het verstrijken van het ultimatum waren gedood.

Abadi zei in december dat de oorlog tegen radicale soennitische groepen, zoals IS, gewonnen was. Dat lijkt voorbarig te zijn geweest: de laatste weken zijn ze ook weer actief in de buurt van de hoofdstad Bagdad.