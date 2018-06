Oppositie Almere: 'College slachtofferde wethouder Herrema'

De voltallige oppositie in de Almeerse gemeenteraad heeft een motie van wantrouwen gesteund tegen het college van burgemeesters en wethouders. De oppositie vindt dat het college niet kan uitleggen waarom PvdA-wethouder Herrema weg moest.

Herrema kondigde twee weken geleden zijn vertrek aan. Hij lag onder vuur omdat hij seksueel getinte berichtjes zou hebben verstuurd aan een verslaggever van een huis-aan-huisblad. De journalist diende een klacht in. Maar onderzoek van de Ombudsman pleitte de wethouder deze week vrij: "Van gericht seksueel intimiderend en provocerend gedrag is niets gebleken."

'Dit hebben wij niet zo bedoeld'

Burgemeester Weerwind zei gisteren in de gemeenteraad dat Herrema inmiddels ook officieel zijn ontslag heeft ingediend, omdat de andere wethouders op 14 juni het vertrouwen in hem opzegden. Dat is opmerkelijk, schrijft Omroep Flevoland: op diezelfde 14 juni beweerde VVD-wethouder Hilde van Garderen namens het college het tegenovergestelde.

In het debat gisteravond wilde de oppositie weten wat er nu precies is gebeurd. "Wij constateren dat de bespreking in het college aanleiding heeft kunnen geven bij Herrema dat er geen vertrouwen meer in hem was. Dat hebben wij niet zo bedoeld", aldus Van Garderen. Die uitleg was reden voor een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring die door de voltallige oppositie werden gesteund.

Politieke doodzonde

Volgens Bastiaan Malotaux van de oppositiepartij CDA komt het college met "heel goed uitgedachte, ingewikkelde zinnen" om maar zo veel mogelijk niet te liegen maar ook niet de waarheid te spreken. Hij sprak over een politieke doodzonde. PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk zei dat de kwestie enorme schade toebrengt aan het imago van de stad. Er is volgens hem een wethouder "geslachtofferd" zonder dat daar een reden voor is.

De moties haalden het niet. De Almeerse coalitiepartijen VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en D66 hielden de rijen gesloten en stemden tegen.

In een reactie op Omroep Flevoland zegt Tjeerd Herrema dat het college van hem af wilde omdat hij de collegeonderhandelingen heeft verstoord. Hij kwam naar eigen zeggen pas laat in beeld als tweede wethouder voor de PvdA, met als gevolg dat andere wethouders taken moesten inleveren en (in een aantal gevallen) een deeltijdfunctie kregen.