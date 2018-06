Halen alle Koloniën van Weldadigheid de werelderfgoedlijst?

Een invloedrijk adviesbureau van de Unesco werkte in mei tegen. Het raadde aan alleen plaatsen te nomineren waar het historisch dorpsgezicht nog grotendeels intact was, zoals Frederiksoord. Dorpen als Veenhuizen en Wortel zouden ontsierd worden door de grote gevangenissen die er later zijn gebouwd.

Van der Laan is het niet eens met die kritiek. Hoewel er nieuwe gevangenissen zijn gebouwd in het dorp, zijn de oude gevangenisgebouwen in Veenhuizen nog duidelijk te herkennen. "Het ligt er bovendien prachtig bij. Je kunt er echt nog de geschiedenis van aflezen."

Bovendien pleit Van der Laan ervoor om het hele project in zijn samenhang te beschouwen. "Het is gewoon één verhaal. Veenhuizen is een rechtstreeks gevolgd van Frederiksoord. Zonder Frederiksoord geen Veenhuizen."

Volgend jaar?

Van der Laan zou teleurgesteld zijn als juist zijn Veenhuizen buiten de boot valt. "Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar het zou jammer zijn. Onverdiend. Het is daar begonnen."

Het is nog mogelijk dat er de komende dagen in Bahrein besloten wordt de nominatie een jaar aan te houden. "Ik wil er even niet aan denken dat dat de uitkomst wordt. Maar als dat gebeurt, hebben we nog een jaar uitstel om het nog eens te proberen."