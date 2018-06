Pelikaan ontsnapt uit Artis en legt treinverkeer plat

Uit de Amsterdamse dierentuin Artis is vanochtend een pelikaan ontsnapt. Het dier zag zijn kans schoon net voordat hij zou worden gekortwiekt en koos het hazenpad.

Het kortwieken gebeurt om te voorkomen dat de dieren wegvliegen. "Dat doen we eens in de paar weken", zegt vogelverzorger Mark van de Hoef van Artis. "Omdat het broedseizoen is, hebben we daar iets langer mee gewacht. En daardoor kan het gebeuren dat er eentje wegvliegt."

De pelikaan werd anderhalf uur later weer gezien op het spoor, tussen de stations Amsterdam Centraal en Amsterdam Muiderpoort. Het treinverkeer werd daardoor korte tijd stilgelegd. Artis-medewerkers konden het dier vangen. Dat ging volgens Van de Hoef vrij makkelijk.

Vlucht gemist

Een reiziger in een van de stilgezette treinen zegt dat de machinist eerst dacht dat het dier was aangereden. "Dat bleek mee te vallen. De pelikaan bleef steeds zitten. We konden niet doorrijden om hem te beschermen, en een aanrijding zou voor de trein ook niet ongevaarlijk zijn. Het is toch een grote vogel."

De meeste passagiers konden er wel om lachen, maar niet voor iedereen was het feest. "Een meisje klaagde dat ze nu haar vlucht dreigde te missen."