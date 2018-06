Gedupeerden kluisjesroof Oudenbosch krijgen spullen terug

De gedupeerden van de kluisjesroof in Oudenbosch krijgen binnenkort hun spullen terug. In een brief die Rabobank hun volgens Omroep Brabant vandaag stuurt, wordt 9 juli genoemd als startdatum voor de teruggave. Omdat er tussen de spullen veel sieraden zitten die op elkaar lijken, verwacht de bank "weken, misschien zelfs maanden" bezig te zijn met de afwikkeling.

Bij de kluisjesroof in het weekeinde van 3 en 4 maart liet een aantal dieven zich, geholpen door beveiligers van de bank zelf, insluiten in het bankgebouw. Ze haalden in totaal 300 kluisjes leeg.

Nog onduidelijk is hoe groot de buit precies was. In de zaak werden eind april twee beveiligers van 43 en 45 jaar aangehouden.

Hier of daar een krasje

Na de roof bleef een grote berg met spullen in het bankgebouw achter. Die berg "met voorwerpen en geld" is nu geïnventariseerd. Vandaar dat de teruggave kan beginnen, aldus een woordvoerder van de Rabobank. Zij wijst erop dat de operatie complex en tijdrovend wordt. "Als je twee armbanden hebt die erg op elkaar lijken, is niet direct duidelijk van wie welke armband is. Dan moeten we het doen met goede beschrijvingen; hier of daar zit een krasje - dat soort zaken."

De mensen die de gehele inhoud van hun kluisje terugkrijgen, hebben geen recht (meer) op schadevergoeding, Voor gedupeerden die niets of weinig terugkrijgen is wel een schadevergoeding beschikbaar. Eerder werd een maximumbedrag van 45.000 euro per kluisje genoemd, maar onder druk van de gedupeerden is dat maximum losgelaten.