Schipper dodelijke aanvaring Scheveningen aangehouden

Een van de schippers die betrokken waren bij de dodelijke aanvaring in de haven van Scheveningen is aangehouden. De andere schipper raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij wordt later gehoord.

Bij de aanvaring tussen een rubberboot en een stalen motorboot kwam gisteren een 56-jarige man uit de Drentse gemeente Noordenveld om het leven. Drie andere mensen raakten gewond, van wie een ernstig. Het is nog niet duidelijk hoe de aanvaring kon gebeuren en wat de rol van de schippers is geweest.

Uit een blaastest bleek dat de aangehouden schipper niet onder invloed was van alcohol. De politie heeft de twee boten in beslag genomen voor onderzoek.

Soberder

De organisatie van de Volvo Ocean Race-finish in Scheveningen heeft vanwege het ongeluk de activiteiten van vandaag versoberd. Zo is de muziek uit de installatie soberder en is er vanavond, voor aanvang van een concert, een minuut stilte ingelast.

Een gepland bezoek van koning Willem-Alexander gaat wel door, maar in aangepaste vorm. Hij gaat in gesprek met hulpdiensten en betrokkenen.