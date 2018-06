Supermarkten beloven meer te letten op dierenleed en milieuschade

Supermarkten, voedingsproducenten en de overheid willen samen misstanden in de voedselketen aanpakken. Er is een convenant opgesteld waarin afspraken staan om zaken als uitbuiting en milieuschade in de productieketen te voorkomen.

Vorige week constateerde hulporganisatie Oxfam Novib nog dat de twee grootste Nederlandse supermarkten, Albert Heijn en Jumbo, te weinig doen om uitbuiting van mensen tegen te gaan. Als voorbeeld noemde de organisatie de garnalen die de twee bedrijven in Azië inkopen. De garnalenpellers daar zouden weinig verdienen en onder zware omstandigheden werken.

De supermarkten en voedingsproducenten beloven in kaart te brengen welke risico's er zijn in de productieketen en om die vervolgens aan te pakken. Het duurt wel een aantal jaar voordat er concrete actiepunten worden opgesteld. Het convenant krijgt steun van vakbonden FNV en CNV.

Kritiek

Eerder zijn in andere sectoren afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in de kledingbranche en in de bankwereld. Oxfam Novib en zes andere maatschappelijke organisaties hebben kritiek op het convenant dat vandaag wordt ondertekend. De supermarkten zetten niet zelf hun handtekening eronder, maar laten dit doen door hun brancheorganisatie.

"Als we één wijze les geleerd hebben van het bedrijfsleven, dan is het dat een afspraak pas echt bestaat met een handtekening eronder van het bedrijf zelf", zegt Maarten de Vuyst van Oxfam Novib. "De brancheorganisatie vertegenwoordigt die bedrijven wel, maar kan niet tegen Ahold of Jumbo zeggen dat er consequenties zijn als ze zich niet aan de afspraken houden."

Hij denkt dat de afspraken niet leiden tot anders handelen van de supermarkten. Ook in andere sectoren wordt gewerkt aan convenanten, bijvoorbeeld in de pensioensector en in de verzekeringsbranche.