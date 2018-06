Stille tocht voor Orlando Boldewijn (17)

In Den Haag wordt volgende week zaterdag een stille tocht gehouden voor Orlando Boldewijn, de jongen van 17 die in februari dood werd gevonden na een dubbele internetdate. De tocht begint bij het Oorlogsmonument en eindigt bij de vijver in de wijk Ypenburg waar zijn lichaam na ruim een week zoeken werd gevonden.

"Het wordt geen protestmars, maar een stille tocht ter nagedachtenis aan Orlando", zegt Rosalina Martins van Justice4Orlando op Facebook. "We willen met de tocht uitdragen dat we Orlando niet zijn vergeten. Tevens willen we er de familie van Orlando steun mee bieden. We leven met de nabestaanden mee."

Verdachte aangehouden

De Rotterdamse scholier verdween op 18 februari, op een avond waarop hij twee internetdates had. Uit een reconstructie bleek dat hij van een man in Schiedam geld had gekregen voor de terugreis. In plaats daarvan kocht Orlando een treinkaartje naar Den Haag. Daar ontmoette hij een man die hem 's avonds laat bij een tramhalte in Ypenburg afzette. Acht dagen later werd zijn lichaam in de vijver teruggevonden.

Niet veel later hield de politie een 27-jarige verdachte aan. Die man is weer vrij, maar blijft volgens de politie wel verdachte.

Verkeerde bedoelingen

Vrienden en bekenden wilden al langer een stille tocht houden. Maar die konden volgens RTV Rijnmond niet doorgaan omdat de vindplaats nog was afgesloten voor politieonderzoek.

"De zaak is nog steeds niet opgelost en we willen niet dat Orlando wordt vergeten", zegt Martins van Justice4Orlando. "Ook willen we een boodschap verspreiden aan de ouders van jongens die op Grindr contact zoeken met andere jongens. Laat ze alsjeblieft voorzichtig zijn. Er kunnen mensen zijn die verkeerde bedoelingen hebben."