Programma Volvo Ocean Race Scheveningen versoberd

De organisatie van de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen heeft in overleg met de gemeente de activiteiten van vandaag versoberd. Aanleiding is het bootongeluk van gisteren, waarbij iemand om het leven kwam en drie gewonden vielen.

"De muziek die uit de installatie komt wordt versoberd en voor aanvang van het concert in de avond hebben we een minuut stilte ingelast", zegt Simon Keizer van de organisatie. Het geplande bezoek van koning Willem-Alexander gaat gewoon door, maar wordt ook iets versoberd. "We hebben een moment ingelast waarin hij met hulpdiensten en betrokken zal spreken."

Uit respect voor de nabestaanden en de gewonden worden er geen tochten met rib-boats georganiseerd. Dat zijn snelle rubberboten die worden gebruikt voor het vervoer van gasten. Zo'n boot en een stalen boot kwamen gisteren met elkaar in botsing. "We doen dit niet zozeer omdat daar de oorzaak van het ongeluk lag, maar wel uit respect voor nabestaanden van de overledene en de gewonden."

Bij het ongeluk vielen ook drie gewonden. De Haagse burgemeester Krikke sprak van een zwarte schaduw over het evenement: