Wekdienst 29/6: streekvervoer staakt nog steeds en eis tegen jetskiër

Moet je de deur uit? Dit is het overzicht van de files en de situatie op het spoor. Let op: in het streekvervoer wordt gestaakt!

Wat kun je vandaag verwachten?

Sportkoepel NOC*NSF en minister Bruins ondertekenen het Nationaal Sportakkoord. Het akkoord moet er voor gaan zorgen dat meer mensen zich aansluiten bij sportverenigingen.

Op dag 2 van de Europese top in Brussel wordt gesproken over de brexit.

Het streekvervoer staakt voor de derde opeenvolgende dag. Chauffeurs willen meer pauzes.

In de zaak tegen de jetskiër die wordt verdacht van het doodvaren van een 14-jarige zwemmer wordt vandaag de eis bekendgemaakt. De verdachte zou vorig jaar op de Maas te hard hebben gevaren.

In Rotterdam wordt op het inJazz-evenement bekendgemaakt wie dit jaar de prestigieuze Buma Boy Edgar Prijs in ontvangst mag nemen.

En voor de WK-fans is het even afkicken: er is vandaag geen voetbal. Het is de eerste rustdag van het toernooi.

Wat heb je gemist?

Na een lange avond en nacht vergaderen in Brussel hebben de regeringsleiders van de EU-lidstaten een akkoord bereikt over migratie. Het was volgens premier Rutte een uiterst ingewikkeld en bij vlagen emotioneel debat. De grootste winst is volgens hem dat de 28 EU-landen er samen uit zijn gekomen.