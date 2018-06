Luchthaven Bali dicht vanwege vulkaanuitbarsting

Net als eind vorig jaar is de luchthaven van Bali een tijdje dicht vanwege de actieve vulkaan Agung. Door een nieuwe uitbarsting wordt vulkaanas 2500 meter hoog de lucht in geblazen. Dat kan problemen opleveren voor het vliegverkeer. Daarom is het Ngurah Rai International Airport op het Indonesische toeristeneiland vandaag tot zeker 13.00 uur Nederlandse tijd gesloten.

De maatregel heeft gevolgen voor de duizenden passagiers van 38 internationale en 10 lokale vluchten.

Vorig jaar november was de situatie ernstiger. Toen ging vanwege de activiteit van de Agung niet alleen het vliegveld dicht, maar werden ook 90.000 mensen geƫvacueerd.

De Indonesische autoriteiten houden de berg nauwlettend in de gaten, maar zien op dit moment geen reden om het dreigingsniveau te verhogen.