Kinderen van migranten zonder hun ouders voor de Amerikaanse rechter

Eerder deze week oordeelde een federale rechter in Californië dat de Amerikaanse grenswacht kinderen jonger dan 5 jaar binnen twee weken terug moeten brengen bij hun ouders. Oudere kinderen en tieners binnen dertig dagen. Dat herenigen gaat echter moeizaam. De kinderen zitten verspreid over opvanglocaties in het hele land. Ook kost het veel tijd om te onderzoeken wie precies de ouders van de kinderen zijn.

Hermelijn: "Er is nog veel onduidelijkheid over hoe die herenigingen precies worden geregeld. In sommige gevallen zijn de ouders al gedeporteerd. En die mogen vaak een langere periode Amerika niet meer in. Andere ouders die op zoek zijn naar hun kind, krijgen van ambtenaren vaak niet meer dan een telefoonnummer. En dan is het nog maar de vraag of daar iemand opneemt. Het systeem van de overheid is hier simpelweg niet goed op voorbereid."

Onderzoek naar opvang

Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid aan onderzoek te gaan doen naar de opvang van kinderen van migranten. Het onderzoek richt zich op veiligheids- en gezondheidsrisico's in de opvang, maar gaat niet over de hoorzittingen.

Tegen Kaiser Health News zegt de voorzitter van de vereniging voor immigratierechters, de National Association of Immigration Judges, dat de procedure in de rechtszaal begrijpelijk is gemaakt voor kinderen. "We zijn een rechtsstaat. We hechten aan eerlijkheid, rechtvaardigheid en transparantie."