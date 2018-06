Europa steunt Nederlands streven naar veroordeling daders MH17

Nederland heeft tijdens de Europese top in Brussel steun van alle Europese leiders gekregen om de daders van de aanslag op vlucht MH17 veroordeeld te krijgen. Volgens premier Rutte was het een bijzonder moment omdat iedereen in de Europese Unie achter Nederland staat.

Rutte zal de kwestie ook aan de orde stellen tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse president Trump, volgende week. "We hebben altijd de volledige steun van Amerika gehad en daar ga ik hem voor bedanken."

Nederland hoopt dat de ramp met vlucht MH17 ook ter sprake komt tijdens de ontmoeting binnenkort tussen Trump en president Poetin van Rusland. "Nederland is voorstander van een dialoog met Rusland, maar we moeten daarbij niet vergeten wat er is gebeurd op de Krim en in Oost-Oekraïne", aldus de premier.

Vanavond spreken de EU-leiders over het belangrijkste thema op de top, de problemen rond de opvang van migranten.