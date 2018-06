Dode bij aanvaring in haven Scheveningen, alle vermisten terecht

In de haven van Scheveningen is iemand om het leven gekomen doordat twee rubberboten met buitenboordmotoren op elkaar zijn gebotst. Aanvankelijk werden vijf mensen vermist, maar die zijn allemaal gevonden, zegt reddingsmaatschappij KNRM. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zoekactie is beƫindigd. Er zijn ook verschillende mensen behandeld door ambulancepersoneel.