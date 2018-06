Toch geen polioviruslek in laboratorium Bilthoven

Bij een vaccinproducent in Bilthoven is toch geen poliovirus gelekt. Het bleek alleen te gaan om hulpvloeistof. De drie medewerkers die voor de zekerheid in quarantaine waren geplaatst zijn daar inmiddels weer uit.

Volgens minister Bruins voor Medische Zorg heeft de vaccinproducent correct gehandeld. De GGD, het RIVM en de Inspectie zijn onmiddellijk ingelicht. Het bedrijf moet nog wel een onderzoeksrapport voor de Inspectie opstellen.

Bruins vindt dat het bedrijf beter en sneller op dit incident heeft gereageerd dan na het incident in 2017, toen een inge├źnte medewerker besmet raakte met polio en in quarantaine moest. Iemand die is gevaccineerd kan zelf niet ziek worden, maar wel het virus bij zich dragen en dat verspreiden.