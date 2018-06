Onderzoeksraad: adequate maatregelen Defensie na dodelijke ongevallen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is positief over hoe het ministerie van Defensie verbeteringen wil doorvoeren na het dodelijke schietongeval in Ossendrecht en het mortierongeval in Mali.

De OvV onderzocht beide ongevallen en kwam met harde conclusies. Bij de dodelijke schietoefening ging volgens de raad niets zoals het zou moeten gaan en Defensie had de commandotroepen jarenlang laten oefenen onder gevaarlijke omstandigheden.

Het ongeval in Mali, waarbij twee militairen om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte, werd veroorzaakt doordat Defensie het belang van munitieveiligheid en goede medische voorzieningen te weinig prioriteit gaf.

De OvV vindt dat het departement de aanbevelingen om de cultuur en de veiligheid te verbeteren serieus overneemt en "de lat voor zichzelf hoog legt". Wel zou Defensie duidelijker moeten vastleggen hoe tussentijds wordt gecontroleerd of het proces nog wel goed gaat en voldoende resultaat oplevert.