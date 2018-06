Van tijgermug tot goudjakhals: vreemde dieren komen massaal hierheen

Het muggenseizoen is net begonnen, maar nu al zijn in acht gemeenten tijgermuggen gevonden. Dat terwijl die muggensoort van oorsprong helemaal niet in Nederland voorkomt. Het is niet de vraag ├│f, maar wanneer het insect zich hier permanent vestigt, zegt bioloog Arnold van Vliet.

Door de opwarming van ons land worden de omstandigheden steeds geschikter voor de tijgermug, vertelt hij. De muggensoort komt naar West-Europa aan boord van zeecontainers vanuit andere werelddelen, vertelt Wilfred Reinhold van platform Stop invasieve exoten. De mug heeft zich inmiddels al definitief gevestigd in Noord-Frankrijk.

De mug is niet de eerste diersoort die neerstrijkt in Nederland. Volgens Van Vliet is er een "massale volksverhuizing gaande". En mede door de opwarming van ons land, blijven die soorten vaker hangen.

Reigers en ijsvogels

Een aantal vogelsoorten heeft zich vanwege het klimaat al wel definitief in Nederland gevestigd. Zo broedt de bijeneter sinds 2010 jaarlijks in ons land. Die vogelsoort was eerder vooral in Zuid-Europa te vinden, maar is nu ieder jaar in Nederland omdat het hier tegenwoordig vaker vanuit het oosten en zuiden waait.