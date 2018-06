Aanhoudingen in Rotterdam voor drie ontvoeringen

De politie heeft in Rotterdam twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drie ontvoeringen. De slachtoffers zijn inmiddels vrij.

Dinsdagavond vielen agenten van de Dienst Speciale Interventies een woning in de Ampèrestraat in Schiedam binnen. Het huis kwam in beeld in het onderzoek naar de drie ontvoeringen. In de woning werd niemand aangetroffen.

In verband met deze zaak werden in Rotterdam twee mannen aangehouden: een 23-jarige Rotterdammer en een 27-jarige man zonder vaste woonplaats. Volgens de politie zijn de slachtoffers van de ontvoeringen weer vrij en in veiligheid gebracht.

Criminele circuit

Omdat het onderzoek nog loopt wil de politie niets zeggen over de achtergrond van de ontvoeringen. Volgens bronnen zou het gaan om gijzelingen in het criminele circuit.

Gisteren doorzochten forensische experts op een terrein van de gemeente Schiedam een aantal vuilniszakken. Daarbij werden zichtbaar bebloede dameskleding en tiewraps veiliggesteld voor onderzoek. Volgens bronnen in de buurt van het onderzoek had het sporenonderzoek te maken met de ontvoeringszaken.