Britse inlichtingendiensten na 9/11 in de fout in Guantánamo Bay

Britse spionnen wisten dat terreurverdachten die na de aanslagen van 9/11 door de VS gevangen werden genomen, werden mishandeld. Ook hebben Britten meegeholpen aan het uitzetten van gevangenen. "Niet te verdedigen", oordeelt de Inlichtingen- en Veiligheidscommissie van het Britse parlement.

De commissie deed drie jaar onderzoek naar de militaire inlichtingendiensten MI6 en MI5. De diensten en het ministerie van Defensie hielpen mee aan 2000 tot 3000 ondervragingen van gevangenen in Afghanistan, Irak en Guantánamo Bay. In dertien gevallen zag Brits personeel dat een gevangene door anderen werd mishandeld.

Uit het onderzoek blijkt dat Britse medewerkers in 232 gevallen doorgingen met vragen stellen en inlichtingen inwinnen terwijl ze wisten van de mishandeling. Sommige verdachten werden zonder proces naar een ander land verplaatst. In 28 gevallen waren het Britse inlichtingendiensten die dit voorstelden, planden of ermee instemden. In drie gevallen hebben ze financiële hulp aangeboden voor zo'n uitzetactie.

Geen smoking gun

De commissie vond geen smoking gun die erop wijst dat de diensten de rapporten over mishandeling bewust hebben genegeerd. Ook is er geen bewijs dat Britse functionarissen gevangenen zelf fysiek hebben mishandeld. Wel zijn er negen gevallen bekend van verbale dreigingen.

De commissie heeft ruim 30.000 man-uren aan het onderzoek besteed en onder meer 40.000 documenten bestudeerd. Vorig jaar wilden de onderzoekers meer weten over bepaalde onderwerpen. Daarvoor moesten ze betrokken functionarissen spreken, maar dat weigerde de overheid te faciliteren, schrijft de commissie.