Brussel discussieert over migratieproblematiek, welk land wil wat?

Polen

De Polen zijn van oudsher gastvrij. "Gast in huis, is God in huis", is een oud Pools spreekwoord. Maar nu zeggen de Polen vaak nie (nee). De stemming is omgeslagen na de verkiezingen van 2015 waarin de partij van Jaroslaw Kaczynski de voorkeur kreeg boven de gematigde partij van Donald Tusk, die tegenwoordig voorzitter is van de Europese Raad.

Tijdens de campagne werd gezegd dat migranten ziektes bij zich droegen die al lang in Europa waren uitgestorven, zoals cholera en parasieten.

Nadat de partij van Kaczynski de verkiezingen had gewonnen, weigerde Polen nog migranten op te nemen. Het Poolse standpunt is extra grensbewaking en het tegenhouden van vluchtelingen. Aan elke afspraak om migranten te verdelen over de EU-landen weigert het land mee te werken.