HEMA-winkels verkopen minder door slecht winterweer

Een tegenvaller voor winkelconcern HEMA. Ondanks de aantrekkende economie wordt er in bestaande winkels niet meer verkocht. Door het openen van nieuwe winkels stijgt weliswaar de omzet, maar in bestaande winkels is de omzet in het eerste kwartaal met 1,1 procent gedaald. Dat komt volgens topman Tjeerd Jegen door slecht winterweer en stakingen in Frankrijk.

Als de omzet van nieuw geopende filialen en de onlineverkoop wordt meegenomen, is de omzet met 2,8 procent gestegen. Onderaan de streep is er nog altijd een verlies, al loopt dat wel terug. Het verlies is 6 miljoen euro, een halvering vergeleken met een jaar eerder.

Duitsland

Het winkelconcern staat al bijna een jaar te koop. Een koper is nog altijd niet gevonden. Topman Tjeerd Jegen zegt dat HEMA voorlopig vasthoudt aan de groeistrategie in het buitenland. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en het Midden-Oosten worden nieuwe vestigingen geopend.

"Met name in Duitsland willen we de komende jaren flink groeien", zegt Jegen. "Onze nieuwe generatie winkels laten daar goede resultaten zien."

Eerder waren er berichten dat een Belgische investeringsmaatschappij interesse had om het concern te kopen. De Belgen zouden inmiddels zijn afgehaakt. HEMA kan nog niet zeggen wanneer het verkoopproces is afgerond.