Tweede grootste koraalrif van de wereld uit gevarenzone

Het Belize Barrier Reef is uit de gevarenzone. Het op een na grootste koraalrif van de wereld is deze week geschrapt van de gevarenlijst van Unesco. "Dat is heel erg mooi", concludeert Max Janse, marinebioloog van Burgers' Zoo in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens Werelderfgoedlijst Unesco neemt Belize voldoende maatregelen om het rif beter te beschermen.

Het koraalrif werd in 2009 toegevoegd aan de lijst met bedreigd werelderfgoed. "Er waren daar plannen voor olieboringen", legt Janse uit. "Verder was er ook veel ontwikkeling voor het toerisme. En dat is dus niet goed voor de riffen."

Unesco maakte deze beelden van het koraalrif bij Belize: