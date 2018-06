Plofkraken in Lunteren en Enkhuizen

In Lunteren en Enkhuizen zijn vannacht plofkraken gepleegd op geldautomaten. In Lunteren was de Rabobank aan de Dorpsstraat het doelwit. En in Enkhuizen ging het om een geldautomaat van ABN Amro.

Een bewoner van een appartement in de buurt van de geldautomaat in Lunteren werd rond 03.30 uur wakker van een knal en glasgerinkel. Andere getuigen vertellen tegen de lokale nieuwssite edestad.nl dat ze na de plofkraak mensen op een scooter zag wegrijden. De politie heeft onder meer met een politiehelikopter gezocht naar de daders.

In Enkhuizen werd de plofkraak rond 04.00 uur vannacht gepleegd. De politie riep via Burgernet mensen op om uit te kijken naar een twee donker geklede personen op een scooter.

Het is niet bekend of er bij de beide plofkraken geld is buitgemaakt.