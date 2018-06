Wekdienst 28/6: EU-top over migratie en jongen (12) vaart Kanaal over

Moet je de deur uit? Dit is het overzicht van de files en de situatie op het spoor. Let op: in het streekvervoer wordt gestaakt!

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag en morgen komen de Europese regeringsleiders in Brussel bijeen. Migratie is het belangrijkste onderwerp, maar het gaat ook over de NAVO en de handelsoorlog met de VS

De staking in het streekvervoer gaat de tweede dag in. Volgens de FNV staakte gisteren 85 procent van de chauffeurs

Opnieuw een belangrijke dag in het proces tegen Willem Holleeder. De rechtbank is gevraagd een eerste oordeel te vellen over het bewijs in de zaak over de moord op Cor van Hout

Vandaag zijn de laatste poulewedstrijden op het WK Voetbal. Om 16.00 uur Senegal - Colombia en Japan - Polen en om 20.00 uur Engeland - België en Panama - Tunesië. Allemaal te zien bij de NOS!

Wat heb je gemist?

NASA heeft de lancering van de Webb-ruimtetelescoop voor de derde keer in een jaar uitgesteld. De opvolger van de befaamde Hubble-telescoop gaat nu op zijn vroegst eind maart 2021 de ruimte in. Dat zou eigenlijk oktober dit jaar zijn. De vertraging kost de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een miljoen dollar per dag.