Nu een vrouw, na meer dan 1500 mannelijke burgemeesterbenoemingen

Kunsthistoricus Tom van der Molen van het Amsterdam Museum heeft ze geteld: sinds 1343 zijn er in de hoofdstad meer dan 1500 burgemeestersbenoemingen geweest, allemaal mannen. Met de komst van Femke Halsema is die reeks nu doorbroken.

Het is niet zo dat er meer dan 1500 burgemeesters in de hoofdstad zijn geweest. Tot het einde van de achttiende eeuw zag de burgemeesterbenoeming er heel anders uit. Het gebeurde elk jaar en er werden steeds vier burgemeesters benoemd. Een van hen bleef zitten, de rest trad nieuw aan. "Dat was een soort garantie op continuïteit. Ze konden ook rouleren en opnieuw worden gekozen. Sommigen zaten er wel twaalf of veertien keer", vertelt Van der Molen, die conservator is in het museum.

Een vrouwelijke burgemeester was eigenlijk geen optie in die tijd, vertelt Van der Molen. "Het belangrijkste was dat je uit een belangrijke, vooraanstaande familie kwam. Dat je geld had, want het was een onbetaalde baan. En belangrijk: een man. Vrouwen kwamen in die tijd voor geen enkele politieke functie in het stadhuis in aanmerking."

Dat veranderde in de twintigste eeuw toen het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Eerst in1917 het passief kiesrecht (vrouwen mochten zich verkiesbaar stellen), twee jaar later mochten vrouwen zelf ook stemmen.