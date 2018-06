Bij het blussen van een woningbrand in Tilburg is een overleden persoon gevonden. Een forensisch team van de politie onderzoekt wie de dode is.

De brand in de flatwoning aan de Bachlaan ontstond woensdagavond laat. Tijdens de bluswerkzaamheden vond de brandweer het lichaam in de woning. Het vuur is gedoofd, de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

De politie verwacht later vandaag meer informatie over de brand en het slachtoffers te kunnen geven.