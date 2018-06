Opvolger Hubble-telescoop nog duurder en later in gebruik

De onderzoekers zeggen dat het voor de sterrenkunde belangrijk is dat de Webb-telescoop wordt afgebouwd. De ruimtetelescoop, die op 1,6 miljoen kilometer van de aarde komt te staan, is veel krachtiger dan de Hubble.

De bedoeling is dat het observatorium daardoor nog verder de ruimte in kan kijken en daarmee verder terug in de tijd. De ontwikkelaars hopen infrarode straling op te vangen van 150 miljoen jaar na de oerknal.