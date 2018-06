Nieuwe burgemeester Halsema roept uiteenlopende reacties op

Aan politieke ervaring geen gebrek bij de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Femke Halsema zat dertien jaar in de Tweede Kamer en was acht jaar lang het boegbeeld van GroenLinks. Scherp en fel in de debatten; haar politieke welsprekendheid werd geroemd. Een ministerspost lonkte en Intermediair noemde haar in 2010 de beste premierskandidaat van Nederland.

Halsema, die in Amsterdam-Oost woont, keerde de politiek nu al een tijd geleden de rug toe. Tijdens de procedure voor een nieuwe burgemeester ging al snel haar naam rond. Zelf zei ze op de radio dat ze erover nadacht, waarmee ze zinspeelde op haar kandidatuur. Dit terwijl ze twee jaar geleden nog in haar biografie Pluche schreef dat ze niets voelde voor het burgemeesterschap. "Ik ga niet de wachtkamer in van het politieke bestuur om na een paar jaar weer tevoorschijn te komen en een Senaatszetel te beklimmen of een burgemeestersketting om te hangen."

Grachtengordel

Halsema is de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Waar haar voorgangers Cohen en Van der Laan bekend stonden als verbindende en geliefde figuren, moet Halsema zich de komende tijd gaan bewijzen. Haar sollicitatie, en uiteindelijk de keuze voor Halsema, kon op voorhand niet op de steun van alle inwoners van de hoofdstad rekenen.

Toen de geruchten over haar kandidatuur naar buiten kwamen, begonnen bezorgde Amsterdammers meteen een petitie. "Houd Femke Halsema uit de Stopera" werd ruim 7000 keer ondertekend.

Wat mensen vooral dwarszit, is een gebrek aan bestuurlijke ervaring en zeker op gemeentelijk niveau. Zo is ze bijvoorbeeld niet eerder wethouder geweest. "Het wordt nog spannend. Critici verwijten haar verder een vrij kille houding", zegt verslaggever Edwin van den Berg. "Ze zou te politiek correct zijn, te veel een grachtengordelsfeer. Ze zal het tegendeel moeten bewijzen, maar ik weet zeker dat ze daar ook de nodige begeleiding bij krijgt."

Vrijzinnig

Zoals gezegd, neemt ze jarenlange ervaring in de landelijke politiek mee naar de Stopera. Halsema begon haar carrière in 1993 als lid van de PvdA. Ze werd gezien als een van de grote talenten van de sociaaldemocraten, maar vertrok en sloot zich aan bij GroenLinks. Destijds stond Paul Rosenmöller nog aan het roer van de partij.

Na zijn vertrek in 2002 ging Halsema de fractie leiden. Daarbij koos ze voor een vrijzinnigere lijn, die soms links-liberaal werd genoemd. Ze wilde GroenLinks nadrukkelijker onderscheiden van de SP en de PvdA. Met haar koers was ze populair binnen GroenLinks, maar bij de kiezer wist ze die populariteit maar moeilijk om te zetten in verkiezingswinst voor haar partij. Pas bij de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010, acht jaar na haar aantreden, groeide GroenLinks en kwamen er drie zetels bij.